أيوب التقى رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية كازاخستان في لبنان

استقبل رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب الوزير المفوض ورئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية كازاخستان في لبنان "بالتيباي عمّاروف"، يرافقه مستشاره وقنصل كازاخستان في سوريا "يوربول يليبايلي".

الاجتماع الذي تمّ بحضور مديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الفرع الثالث الدكتورة جاكلين أيوب، ناقش سبل التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعات الكازاخية، وقدم خلاله السفير عمّاروف شرحًا مفصّلًا عن واقع التعليم الرسمي في الجامعات الكازاخية وعددها والاختصاصات التي تُدرّس فيها، وخصوصًا في جامعتي آلمآتا وآستانا.

من جهته، شدد أيوب على أهمية هذا التعاون واتفق مع الوفد الكازاخي على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة آلمآتا في وقت قريب، إضافة إلى تبادل الطلاب والأساتذة والدراسات العليا.

ودعا السفير عمّاروف الجامعة اللبنانية للمشاركة في معرض الجامعات الكازاخية الذي سيُقام في بيروت في 17 نيسان المقبل وستشارك فيه نحو عشرين جامعة من كازاخستان.

كما تم الاتفاق على أن يقدم السفير الكازاخي محاضرة في الجامعة اللبنانية عن تاريخ كازاخستان والعلاقات اللبنانية – الكازاخية في مختلف المجالات وأهمها العلمية.