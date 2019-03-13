دراسة لتطوير كورنيش جمصة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عدد من المسئولين في الهيئة العربية للتصنيع، طلب خلاله وضع دراسات لتطوير كورنيش مدينة جمصة ليكون امتدادا طبيعيا لكورنيش مدينة المنصورة الجديدة.

وأكد المحافظ، أن تكون التصميمات هي نفسها التي تم تنفيذها في مدينة المنصورة الجديدة على أن يبدأ التنفيذ فور الانتهاء من إعداد التصميمات وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر حتى يكون الكورنيش الجديد جاهز لاستقبال المصطافين والمترددين على مدينة جمصة مع بداية الصيف المقبل.

وطلب المحافظ من الهيئة العربية للتصنيع بتقديم الدراسات الخاصة بإنشاء حديقة ترفيهية بمدينة جمصة في المنطقة المجاورة لجامعة الدلتا، وكذلك الانتهاء من التصميمات الجديدة لمدخل المدينة تمهيداً لتفيذها فورا.

واستعرض محافظ الدقهلية، التصورات الخاصة بإقامة مجتمع عمراني جديد على مساحة 37 فدانا بين مدينة جمصة و15 مايو، وأكد ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بما يساهم في تعظيمها لصالح المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.