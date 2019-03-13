وزير الزراعة يعتمد قرارات صندوق تأمين الماشية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

اعتمد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وحسب بيان، الأربعاء، وافق مجلس إدارة الصندوق على البدء في تنفيد خطة شاملة لتطوير مشروع غرب النوبارية المملوك للصندوق، والاستفادة من كل الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل.

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وقرر المجلس إنشاء وحدة متطورة لتصنيع منتجات اللحوم والألبان، فضلا عن إنشاء خط لإنتاح أعلاف الدواجن، وخط لإنتاج أعلاف الماشية، فضلا عن انشاء مجزر آلى.

ووافق المجلس أيضا على تطوير مصنع أعلاف السلام بالمرج، ودعمه بالكوادر والكفاءات الفنية والإدارية لاستعادة دوره في تصنيع الأعلاف والمساهمة في تطوير الثروة الحيوانية.

وكلف وزير الزراعة الدكتور عصام إبراهيم رئيس مجلس إدارة الصندوق، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل دراسة احترافية متكاملة حول المشروع ومشتملاته، وتشكيل فريق فنى وإدارى واقتصادى وتسويقى لتطوير المشروع، وتقديم كل سبل الدعم للمربيين والمتعاملين، وطرح منتجات المشروع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة.​