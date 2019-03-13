إثيوبيا: "الصندوق الأسود" للطائرة المنكوبة سيرسل إلى الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

صرح الناطق باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بأن الصندوق الأسود الخاص بالطائرة بوينغ التي تحطمت مؤخرا، سيتم إرساله إلى الخارج لفحصه.

ونقلت وكالة (أ ف ب) عن المتحدث، قوله بأنه لم يتحدد حتى الآن إلى أي بلد سيتم إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.

يشار إلى أن خسائر شركة بوينغ تزداد منذ سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز 737 ماكس 8، والتي توفي كل ركابها وطاقمها. ونزلت أسعار بوينغ 10 % في التعاملات المبكرة صباح الاثنين الماضي، وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه إذا استمرت حركة أسهم الشركة الأكبر في تصنيع الطائرات عالميا في الانخفاض فسيكون أكبر هبوط لأسهمها خلال عقدين.

وكان 157 شخصا لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة إثيوبية، الأحد الماضي، بعد إقلاعها بست دقائق من مطار أديس أبابا، في طريقها إلى مطار نيروبي.وأعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تحطم طائراتها من طراز "بوينج 737- 800"، وذكرت في بيان صادر صباح يوم الأحد: "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت) [جنوب شرق أديس أبابا]".