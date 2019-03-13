"وقف فوري".. "الإعلاميين" تحذر من أي خروقات لميثاق الشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال طارق سعدة، القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ملزمان للجميع، مشيرا إلى أن الميثاق به ضوابط وحقوق وواجبات الإعلاميين وجميع الأكواد الإعلامية.

وأضاف سعدة، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سيتم الوقف الفوري لأي خروقات إعلامية، محذرًا الإعلاميين من نقل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة وعدم التزامهم بالمهنية.

وواصل: "قدمنا ميثاقًا محترمًا للإعلاميين جمع كل المدارس الإعلامية، سواء الأوروبية والأفريقية والعربية، نريد إعلامًا حرًا مسؤولا يعي الحياة الراهنة التي يعيشها العالم والمنطقة العربية، فلابد أن يكون الإعلام أحد الأيادي المشاركة بقوة في حالة البناء والتنمية التي تعيشها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي".