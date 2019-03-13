محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من مبيعات أجنبية وعربية. انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% عند مستوى 15125 نقطة. Advertisements وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.7%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 55.3 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 59.6 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.28% وسط اتجاه من العرب نحو الشراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤشرات البورصة تتراجع متأثرة بمبيعات أجنبية وعربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.