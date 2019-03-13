هاتريك رونالدو يقفز بأسهم "يوفنتوس" في البورصة الإيطالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

"هذا يفسر لماذا تعاقد معي يوفنتوس، لكي أساعدهم في مثل هذه المباريات"، هكذا علق كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي على أهدافه الثلاثة في شباك نادي أتلتيكو مدريد أمس ليساهم في صعود فريقه لدور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا.

ولا يبدو أن رونالدو ساعد يوفنتوس داخل الملعب فقط، ولكن امتدت مساعدته على المستوى المالي، حيث قادت ثلاثيته، أسهم ناديه لارتفاع بالبورصة الإيطالية بنحو 16% خلال تداولات اليوم الأربعاء.

وفاز يوفنتوس الإيطالي أمس على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد ليصعد إلى دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا، محققًا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما لقى هزيمة 2-0 في مباراة الذهاب في مدريد.

ومنذ بداية التداولات في البورصة الإيطالية قفزت أسهم يوفنتوس إلى 1.58 يورو للسهم الواحد، من 1.23 يورو سعر إغلاق أمس.

وفي منتصف الجلسة قلصت الأسهم مكاسبها لكنها بقت عند مستوى مرتفع مقارنة بأسعار أمس، حيث وصلت إلى 1.42 يورو بارتفاع 16.6% عن أمس.

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وكانت أسهم يوفنتوس هي أعلى الأسهم صعودًا في البورصة الإيطالية خلال تعاملات اليوم، وفقًا لبيانات البورصة.

وتشير بيانات البورصة الإيطالية إلى أن أسهم النادي قفزت بنسبة 105.9% خلال عام واحد.

وفي أعقاب تعاقد النادي الإيطالي مع رونالدو في يوليو الماضي قادمًا من ريال مدريد، ارتفع سهم يوفنتوس بنسبة 41.8%، خلال شهر واحد.

كما قفزت قيمة السهم على أساس سنوي بنسبة 61.4%، بحسب بيانات البورصة الإيطالية.

ولم تتوقف مكاسب اليوفنتوس عند أسهمه في البورصة، حيث أعلن النادي الإيطالي أمس أنه حقق رقمًا قياسيًا في مكاسبه من دخول الجماهير للمباراة بنحو 5.5 مليون يورو.

وسيحصل يوفنتوس على مكافأة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقيمة 10.5 مليون يورو لصعوده الدور ربع النهائي، كما أن المكافأة مرشحة للصعود في حال تقدمه أكثر في البطولة.