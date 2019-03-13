رشوان: صرف زيادة البدل مايو المقبل ولن أسمح بإيقافه للمفصولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه سيعمل على تقديم موعد صرف البدل بزيادته الجديدة في شهر مايو، بدلا من يوليو المقبل حال فوزه بمنصب نقيب الصحفيين.

وتابع رشوان، في المؤتمر الذي يعقده الأربعاء، بمقر جريدة الأهرام: "لن نسمح بإيقاف البدل لأي زميل تم فصله أو توقف عن العمل، فالبدل حق لصيق به، طبقا للحكم القضائي، كما ستكون هناك زيادة معتبرة في المعاشات، وهناك دعوى مرفوعة تطالب بضم البدل للمعاش".