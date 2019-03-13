للراغبين في أداء مناسك الحج.. هذه مواعيد المرحلة الثانية لاستخلاص الواجبات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المرحلة الثانية المتعلقة باستخلاص واجبات الحج لموسم 1440 هـ ستنطلق، بمكاتب (بريد بنك) بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من 25 إلى 29 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة، في بلاغ إلى المواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار، حسب الترتيب الذي أسفرت عنه عملية القرعة، والذين سيعوضون من لم يؤدوا واجبات الحج لموسم 1440 هـ في المرحلة الأولى لسبب من الأسباب، أن واجبات الحج بالنسبة للمرحلة الثانية ستؤدى دفعة واحدة بالنسبة لكل من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتنظيم وكالات الأسفار السياحية المرخص لها بتنظيم الحج.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن عدد القادمين إلى مكة لأداء مناسك الحج السنة الماضية، بلغ مليونا و966 ألف و461 شخص، مصنفة المغرب كتاسع بلد إسلامي مصدر للحجاج خلال هذه السنة. وحسب المصدر ذاته، فقد تصدرت إندونيسيا قائمة البلدان الإسلامية من حيث أعداد الحجاج بنحو 160 ألفا، تلتها باكستان بحوالي 143 ألفا، ثم الهند بـ 120 ألفا، وبنغلاديش بـ 101 ألفا، وتأتي بعد ذلك نيجيريا في المرتبة الخامسة بـ 77 ألفا، وتركيا سادسة بـ 63 ألفا، ثم مصر بنحو 62 ألفا، والجزائر بـ 28 ألفا، فيما عدد الحجاج المغاربة 25 ألف حاج.