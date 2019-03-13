إتحاد طنجة يكشف لـ “اليوم 24″ حقيقة مشاركته بـ”ديربي الإمارات” بعد غموض موقف الرجاء

وضع غامض ذلك الذي يلف إقامة مباراة الديربي المغربي الودي بين الرجاء الرياضي والوداد بالإمارات، وذلك قبل أقل من أسبوعين فقط من الموعد الرسمي الذي تم تحديده سلفاً من طرف الإتحاد الإماراتي للعبة، ومجلس أبو ظبي للرياضية، بحضور الرئيسين جواد الزيات، وسعيد الناصيري.

فبعد أقل من 24 ساعة فقط، من الأخبار التي تم تداولها حول استعداد فريق الرجاء الرياضي على الانسحاب من المباراة الاستعراضية، بسبب الالتزامات القارية للنادي، اختارت اللجنة المنظمة للحدث الرياضي الودي، التواصل مع بطل المغرب لسنة 2018، فريق إتحاد طنجة.

مصدر مسؤول بالفريق الطنجاوي أكد لـ “اليوم 24″، صباح اليوم الأربعاء، توصل النادي بمقترح للمشاركة في اللقاء الودي بالإمارات، في حال واجه أحد الغريمين الوداد أو الرجاء، صعوبة في الالتزام بموعد الديربي، لأي سبب من الاسباب.

وحسب المسؤول ذاته، فإن الشركة المنظمة ستتكبد خسائر عديدة في حال تم إلغاء المباراة، وهو ما دفعها للتواصل مع إدارة النادي لتقديم مقترح بخوض المواجهة الاستعراضية بأبو ظبي، باعتبار إتحاد طنجة أخر متوج بلقب البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وشدد المصدر ذاته، على أن النادي مستعد لخوض اللقاء الاستعراضي، وليس لديه أي اعتراض على الفكرة، لكن الشيء الوحيد الذي ينتظره هو موافقة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باعتبارها الجهاز الوصي للعبة.

Advertisements

ولحدود الساعة لم يصدر نادي الرجاء الرياضي أي بلاغ بخصوص مشاركته من عدمها، أو أي تفسير بخصوص “الديربي” الودي، الذي وافق سلفاً على إجراءه بعد توصله بالعقد الذي يهم التفاصيل المالية، الخاصة بمداخيل الرجاء بعد المواجهة.