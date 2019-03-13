في تطور جديد لتوتر العلاقات الثنائية بين المغرب وإيران، بعد قطع الرباط علاقاتها الثنائية مع طهران، علم “اليوم 24” أن السلطات المغربية منعت مسؤولين أمنيين إيرانيين من دخول أراضيها، بعدما وصلوا فعلا إلى مطار الدار البيضاء.
وقال المصدر، إن وفدا إيرانيا وصل الدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري، ضم مسؤولين أمنيين وأعضاء بمجلس الشورى الإيراني، إلا أن المغرب تحفظ على دخول بعض أعضاء الوفد، الذي كان يعتزم المشاركة في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون الإسلامي، التي انطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم غد الخميس.
وتشير المعطيات المتوفرة للموقع، إلى أن الوفد الإيراني الذي عاد إلى بلده من مطار الدار البيضاء، كان قد استبق الوفد الرسمي الذي كان سيلتحق لاحقا، برئاسة علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى، يضيف المصدر: “لذلك ضم الوفد الأول مسؤولين أمنيين لتأمين زيارة المسؤول البارز في هرم الجمهورية الإيرانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر انفراد.. المغرب يمنع مسؤولين إيرانيين من دخول أراضيه بعد وصولهم لمطار البيضاء.. إيران ترد وتقاطع مؤتمرا بالرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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