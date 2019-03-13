المنفى عمل شاقّ | معرض رقميّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نورد هنا مقالًا كتبه القيّم على المعرض،

الخبرة الحسيّة للأمميّة: عن المنفى عمل شاقّ لعيسى ديبي

كتب قيّم المعرض أيمون كرايل عن "المنفى عمل شاق"

يعرض ديبي في معرض "المنفى عمل شاقّ"، اثنين من أعماله الأخيرة: "المحاكمة"، وقد عرض بالفعل في بينالي البندقية 2013، و"الوطن الأم" وهو عمل مركّب كان يفترض عرضه في بينالي كاناكالي 2016 والذي تمّ إلغاؤه بسبب الوضع السياسيّ في تركيا. ويوفر لنا تجاور هذين العملين الفنيّين فرصة جيّدة لفهم العلاقة بين الخطاب السياسيّ وبين الحياة اليوميّة. يعيد عيسى ديبي ترتيب العلاقة بين الأمميّة الماركسيّة، وتصوّرات الجسد، وبين حميميّة الأسرة المحيطة به. وفي هذا النص استلهم أعمال جاستون باشلار "جماليات المكان" وجورج ديدي هوبرمان "موقع المنفى" لأحاور التأمل الذي يتطرّق لأحد أهم قضايا المشاركة السياسيّة: صعوبة ربط السياق السياسيّ العام بالحياة الفرديّة الملموسة للشخص. توضّح أعمال عيسى الفجوة القائمة بين هذين البعدين محاولا التوفيق بينهما بالتوازي على مستوى الخيال. وبعيداً عن التفكير في خبرة الفنان في المنفى، إلا أن أعماله تستدعي بصورة قويّة: "الجاذبية الحسيّة للثورات".

كانت المحاكمة جزءًا من معرض على هامش بينالي البندقيّة سمّي "خلاف لذلك محتلة". والجزء الرئيسيّ في المحاكمة عبارة عن شريط فيديو يظهر اثنين من الممثلين يقرأون البيان الذي ألقاه الشّاعر داود تركي عام 1973 لهيئة المحكمة الإسرائيليّة. كان خطاب تركي جزءًا من محاكمة تنظيم الجبهة الحمراء وهي تنظيم ماركسيّ لينينيّ حاول جمع الناشطين الإسرائيليّين مع الفلسطينيّين للنضال ضد الاستغلال الطبقيّ والاستعمار. بني البيان على الخطاب الشيوعيّ المعتاد في سبعينيّات القرن العشرين: مدح قادة مثل تشي جيفارا وماو تسي تونج؛ وأدان الإمبرياليّة الأمريكيّة في فييتنام وأمريكا الجنوبيّة، والأمميّة المرتكزة على تضامن العمال في العالم أجمع؛ والنظريّة الثوريّة التي تعتمد على مركزيّة تنظيميّة. أما فيما يتعلّق بفلسطين، فالنص يحوي إدانة للمشروع الصهيونيّ مع سرد للتّاريخ النضاليّ لتركي شخصياً والمشكلات التي واجهها في إسرائيل كشيوعيّ عربيّ.

يستوحي عرض عيسى ديبي تقنيّات التغريب المستخدمة في مسرح برتولد بريخت. فيتمّ تطريز كلمة "ثوريّ" على القمصان الحمراء التي يرتديها الممثلين بينما تقوم امرأة ترتدي قميصًا أزرق عليه كلمة "شرطة" بمقاطعتهما بصورة مستمرّة. تعلن المرأة بدء المحكمة التي لا نراها وتتدخل بصورة مستمرّة من خلال تقديم مزعوم للمياه "للثوار" بالاشتراك مع رجل يرتدي ذات الملابس. يتجنّب هذا السّياق المينيماليستيّ بالغ التصنّع أيّ صلة حسيّة مع الخبرات العاديّة. ففي لحظات تتداخل أصوات الممثلين مضيفة على الكلمات ارتباكًا وتكاد تكون مستحيلة الفهم. كذلك تتكرر بعض الكلمات أو تظل غير مكتملة. وتضيف قراءة اثنين من الممثلين لنصّ البيان ذاته طيات من الغرابة على العرض.

في العمل المرّكب الآخر الذي قدّم في المعرض الوطن الأم، يتأمل عيسى ديبي حميميّة العلاقات من خلال تقديم مرثيّة لأمه. يعتمد عيسى في هذا البحث على الحكايات، فقد طلبت والدته منه كما يقول بصورة متكرّرة أن يرسم الزهور. ولهذا نجد في الوطن الأم صورًا لزهور ولمناظر طبيعيّة من الولايات المّتحدة وسويسرا. كما يغيّر عيسى هذه الصور ويشوهها وفق عدسات نظّارة أمه. يستحضر هذا التركيب أعمالاً سابقة للفنان؛ ففي تل السمك، على سبيل المثال، طلب من صديق أن يصوّر له الطريق إلى شاطئ حيفا حيث اعتاد التجوّل طفلاً مع أخيه الذي مات فيما بعد أثناء احتجازه لدى الشرطة الإسرائيليّة. يستدعي شريط الصّور كلّ من حضور الموتى وغيابهم³ وتتّسم العلاقة بين عيسى وبين أمّه وأخيه بنبرة مختلفة نتيجة للبعد وللأماكن التي تشاركوا فيها يومًا ما. ومن ثم أصبحت هذه الأماكن تعبّر عن ارتباطه الحميم بالأشخاص الذين أحبهم وبالخسارة النّاجمة عن المنفى في الوقت ذاته.

يفتح عرض كلّ من المحاكمة والوطن الأم معًا المجال للتصوّرات حول جماليّات المنفى التي يبدو معها نهج كتاب "جماليات المكان" للفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار مفيدًا بصورة خاصّة. فبالنسبة لباشلار تهرب الصور الشعريّة لماضي السلسلة السببيّة أو لمستقبل المشاريع. تؤثر هذه الصور على الروح في لحظة توقظ الأصداء الحميميّة التي بدورها تحوّل الوجود وتكرر صدى الوجود من المستمعين للعالم. وتختبر أعمال ديبي شاعريّة الأمميّة الماركسيّة وقدرتها على إيقاظ الأصداء الحميمة. فالمعرض يطرح خطابًا أيديولوجيًّا مدعومًا بالنماذج السببيّة للماديّة الجدليّة وبالمشاريع الثوريّة من ناحية، وبتفاصيل علاقات عيسى بعائلته الصغيرة من الناحية الأخرى.

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يجعل نصّان مرافقان لتركيب الوطن الأم من العلاقة بين السياسة والحياة اليومية أمرًا واضحًا بصورة جدليّة. عنوان النصّ الأوّل "رائع أنّك لا زلت حيًّا يا أخي"، يروي فيه ديبي قصّة سفره الأوّل لمكان في الاتحاد السوفياتيّ يسميه "مدينة الأحلام". يستحضر وداعه لأسرته وأصدقائه، ويستحضر رحلته الأولى بالسفينة إلى قبرص ثم استكمالها على متن طائرة ايروفلوت. ويختم عيسى سرده بتذكّر توبيخ مضيفة الطائرة له عندما طلب منها كوبًا آخر من المياه ذات نكهة النعناع. أخبرته أنه ليس وحده وأن عليه مشاركة الآخرين. "كان هذا هو درسي الأول في الاشتراكيّة العلميّة"؛ أخر جملة نصّ ديبي وهو درس يتعلّق بالعطش. وهكذا، من خلال هذه القصة رسم ديبي جغرافيا ملموسة للأمميّة الماركسيّة.

في النصّ الثاني والمعنون "خذني معك" يتذكر عيسى تفتيش الشرطة الإسرائيليّة لغرفته بسبب نشاطه الشيوعي. لم تكن أمّ ديبي طرفًا في الحركة الشيوعيّة. ولكن عندما قرّر الضابط الإسرائيليّ القائم بالتفتيش اعتقال عيسى، قالت له: "اسمع يا خواجا، إذا أخذت ابني معك لأنه شيوعيّ، خذني أنا الأخرى لأنّني شيوعيّة كذلك". يظهر هذان النصّان الذهاب والإياب باستمرار بين مساحات الحلم للمشاريع الثوريّة وبين الرابطة العاطفيّة مع محيطه الفلسطينيّ.

بالعودة لبريخت، وصف الفيلسوف الفرنسيّ جورج ديدي - هوبرمان في نصّ كتبه حول سنوات بريخت خارج ألمانيا، المنفى بأنه يخلق حالة تتراوح بين وجود مسافة عقليّة وتحليليّة وبين الانخراط الوجدانيّ مع البلد المهجورة. يدعو ديدي هوبرمان علاقة بريخت بألمانيا بأنها "جدليّة ملموسة" مستخدمًا شعار بريخت ذاته: أن "الحقيقة ملموسة" بمعنى أنها "فردية، جزئية، غير مكتملة، وأنها تمرّ كالشهب". استحضار مقولة بريخت عن الحقيقة هنا يستحضر فوريّة التجربة في الشاعرية بحسب باشلار.

يربط ديبي بصورة مركبة بين كل من مشروع الأمميّة الماركسيّة وبين ارتباطاته العاطفيّة بدائرته المحيطة. وفي نهاية المطاف، تصبح المشاركة السياسيّة والحياة اليوميّة متلازمتان. وبالتالي تتيح الصورة الشعريّة لعيسى ديبي مدخلاً للتصالح بين أحلامه الاشتراكيّة وخبراته الآنيّة. ومع ذلك، فإن ادراج هذه العلاقة في جماليّات المنفى يعرض لنا صورة من السرد المتخيّل والتغريب. تنقل الصور (والتي صنعت في غيبة الفنان) إحساسًا بالعجز، وهنا تمتدّ أهميتها لما وراء الحالة الفلسطينيّة وتختبر صدى الخطاب السياسيّ الذي كان جزءًا أصيلاً من حركات الاحتجاج اليساريّة في ستينيّات وسبعينيّات القرن العشرين. كثيرًا ما تبدو هذه الأصداء من الماضي منفصلة عن الخبرة، وبالتالي تبدو سطحيّة ولكن لم يستطع أيّ خطاب نقديّ أن يمثل بديلاً لها حتى الآن. وقد تكون استعادة الخبرات المباشرة التي تضمنتها هي السبيل الأمثل لإعادة تمثيل هذا الخطاب وجعله مسموعًا من جديد من خلال تجربة حسية للثورة في لحظة يبدو فيها اليسار السياسيّ أضعف من أيّ وقت سبق في أوروبا وأمريكا الشماليّة والشرق الأوسط، وحيث يبدو إحساس الوجود في موقع اليسار أشبه بتجربة المنفى من نواح عدّة.

تنشر فُسْحَة-ثقافيّة فلسطينيّة بعضًا من أعمال هذا المعرض.