مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية" يطلق دورته الثامنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلق يوم الجمعة المقبل، الدورة الثامنة من "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 100 فيلم روائي وتسجيلي، من 47 دولة.

ويحمل المهرجان عنوان "السينما.. أن تعيش حيوات أخرى"، وتقدم له 385 فيلما من القارة الأفريقية وخارجها، وتم اختيار 102 فيلم في المسابقات المختلفة.

وتتوزع الأفلام المشاركة على خمس مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.

ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بينما يمثلها في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة "نفس الدرجة" للمخرج مينا الدفشي.

وتحل تونس ضيف شرف الدورة الثامنة للمهرجان الذي تنظمه منذ عام 2012 مؤسسة شباب الفنانين بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والخارجية ومحافظة الأقصر.

Advertisements

ويصدر المهرجان بهذه المناسبة كتابا بعنوان "السينما التونسية الجديدة" من تأليف أستاذ الإعلام والمناهج النظرية للسينما في المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بجامعة قرطاج، طارق بن شعبان.

ويكرم المهرجان هذا العام سبع شخصيات سينمائية من أفريقيا من بينها المنتجة التونسية درة بوشوشة، والممثلة المصرية لبلبة، والمخرجة فانتا ريجينا ناكرو من بوركينا فاسو، والمخرج محمد صالح هارون من تشاد، والممثلة السودانية فائزة عمسيب.

وبجانب عروض الأفلام والندوات المصاحبة لها ينظم المهرجان ورشة دولية عن تطوير الأفلام التسجيلية تقدمها المخرجة والمنتجة المصرية-الفرنسية جيهان الطاهري، إضافة إلى 11 ورشة محلية في مختلف التخصصات موجهة لأبناء الأقصر.

ويستمر المهرجان حتى 21 آذار/مارس الحالي، موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.