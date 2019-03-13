نجم بايرن ميونخ يحسم موقفه من تجديد عقده

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، عن موقفه من تمديد عقده مع فريقه الذي ينتهي في صيف عام 2021.

وقال ليفاندوفسكي في مقابلة مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية عن مستقبله مع الفريق البافاري "لنرى ما سيحدث، فأنا أريد مواصلة مشواري الكروي لفترة طويلة".

وأضاف "يمكنني أيضًا تصور بقائي لفترة أطول مع البايرن، وهذا أمر مثير بالنسبة لي، لأن عائلتي تشعر بالراحة هنا".

وحقق الدولي البولندي رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني مؤخرًا، بعدما بات اللاعب الأجنبي الأكثر إحرازًا للأهداف في تاريخ البطولة برصيد 197 هدفًا.

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وسُئل ليفاندوفسكي عن أجمل أهدافه في البوندسليغا، فأجاب "أعتقد أنه يتحتم عليّ تذكر مباراة فولفسبورغ، التي سجلت خلالها 5 أهداف في 9 دقائق".

وأردف "في هذه المباراة، فعلت كل شيء ممكن، ولم يكن بإمكاني أن أحلم بشيء أفضل من ذلك، واحتجت وقتًا طويلًا لفهم ما حدث يومها، والهدف الخامس الذي أحرزته هو الأجمل لي في البوندسليغا".

كما تطرق نجم البايرن للحديث عن منحه دور قيادي في الفريق هذا الموسم، بعدما بات القائد الثالث، حيث قال "المسؤولية زادت لأن المدرب والنادي وضعوا ثقتهم بي، للقيام بهذه المهمة".

ويستعد ليفاندوفسكي رفقة باقي زملائه في بايرن ميونخ، لمواجهة ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي