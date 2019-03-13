البريد الإلكتروني الخاص بـ"جوجل" يعاني من انقطاعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعطلت اليوم الأربعاء، بعض خدمات البريد الإلكتروني الخاص بـ"جوجل" مثل "جي مييل" و"جوجل درايف" ومنصة أخرى تابعة للشركة، مثل منصة الدردشة "هانغآوتس"، و"جوجل مابس" للخرائط، في الكثير من دول العالم.

وأظهرت الكثير من المواقع المعنية بمراقبة أعطال المنصات الإلكترونية المختلفة، ارتفاعًا في عدد المستخدمين الذين يبلغون عن مشاكل في خدمة البريد الإلكتروني حول العالم.

وأعلنت الشركة في بيان على موقع الخدمات الخاص بها: "إننا نحقق في البلاغات الواردة عن مشكلة في جي مييل. سوف نقدم المزيد من المعلومات قريبا. يتمكن المستخدمون المتضررون من دخول جي مييل، لكنهم يشاهدون رسائل خاطئة، ووقت استجابة عالٍ، وسلوك غير متوقع آخر".

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ويستخدم منصات "جوجل" أكثر من مليار شخص. وعانى المتضررون من الانقطاعات في هذه الخدمات، من عدم القدرة على إرسال الرسائل، حيث كانت تظهر لهم إشعارات بأن لديهم مشكلة في اتصال الإنترنت، ومشاكل أخرى.

وأكدت "جوجل" أن هناك مشاكل أيضا، بتنزيل وتحميل الملفات المختلفة عبر "جوجل درايف"، وتحميل الصور على "هانغآوتس".

ولم تصرح "جوجل" بعد، عن سبب المشكلة.