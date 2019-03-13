العليا تنظر غدا في استئناف تحالف الموحدة والتجمع على قرار الشطب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّم تحالف الموحّدة والتجمّع، استئنافًا للمحكمة العليا على قرار الشطب من قبل لجنة الانتخابات المركزية، بواسطة مركز "عدالة"، حيث ستبتّ المحكمة العليا باستئناف التحالف يوم غد الخميس الساعة 11:30.

وأكد تحالف الموحّدة والتجمّع أنه "يرفض قرار لجنة الانتخابات المركزية، المُشَكَّلة من ممثلي الأحزاب، لأنه قرار سياسي لا يستند إلى حقائق بل إلى افتراءات وتحريض، ويهدف إلى ضرب الحركة الوطنية والتيار الإسلامي لشعبنا ونزع الشرعية عن ممثليه".

واعتبر التحالف أن "من عليه أن يحاكَم ويخرج من الساحة السياسية والقانونية تمامًا، هم العصابات العنصرية التي تتغذى من الأجواء العنصرية، والتحريض على العرب لإقصائهم من العمل السياسي".

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وأكد التحالف أن "كل محاولة لضرب التمثيل السياسي للحركة الوطنية سيزيدها قوة. فنحن نمثل نضالًا عادلًا، هو النّضال الوحيد الذي يستند إلى مبادئ العدل التاريخي والسياسي، وإلى مبادئ المساواة القومية والمدنية، ولهذا السبب بالذات هو يهدد ليس فقط أحزاب اليمين، إنما أيضًا المنظومة السياسية الإسرائيلية برمتها".

وختم تحالف الموحدة والتجمع: "نحن لا نأخذ شرعيتنا لا من أحزاب اليمين ولا من الإجماع الصهيوني، بل من شعبنا ومن تاريخه ومن حقه في وطنه، ونحن متمسّكون بطرحنا وبمواقفنا وبمبادئنا العادلة والديمقراطية، واضعين نصب أعيننا هموم وقضايا شعبنا اليومية والقومية".