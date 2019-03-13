شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة «النواب الأمريكي»: عزل ترامب يُقسم البلاد.. وهو لا «يستحق العناء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في تصريحات نشرت الاثنين، إنها لا تؤيد عزل الرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه “لا يستحق عناء ذلك”.

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وقالت بيلوسي في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست “لست مع العزل”، وتابعت أن “العزل سيثير انقساماً كبيراً في البلاد لدرجة أنه إذا لم يكن هناك شيء مقنع وقاطع ويحظى بتأييد الحزبين، لا أعتقد أنه يجب أن نسلك هذا الطريق لأنه يقسِّم البلاد.. وهو (ترامب) لا يستحق عناء ذلك”.

ويواجه ترامب ومساعدوه عدة تحقيقات، من بينها تحقيق يرأسه المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التأثير الروسي على الانتخابات الأمريكية في العام 2016 واحتمال حصول تواطؤ بين فريق ترامب وموسكو.

وجاءت تصريحات بيلوسي في أعقاب شهادة مدوية أدلى بها محامي ترامب السابق “مايكل كوهين” الذي قال للكونغرس إن الرئيس يمارس نشاطاً غير قانوني، بينما يناقش الديمقراطيون ما إذا كانوا سيطلقون إجراءات عزل قطب العقارات الثري أم سيستخدمونه كقضية انتخابية رئيسية في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2020.