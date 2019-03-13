انهيار مبنى يضم مدرسة في أكبر مدن نيجيريا



أفادت السلطات النيجيرية، الأربعاء، بانهيار مبنى يضم مدرسة في مدينة "لاغوس". الخليج 365/ بغدادأفادت السلطات النيجيرية، الأربعاء، بانهيار مبنى يضم مدرسة في مدينة "لاغوس". ونقلت "رويترز"، عن متحدث باسم وكالة الطوارئ في نيجيريا إبراهيم فارينلوي إن مبنى يضم مدرسة انهار في العاصمة التجارية لاجوس. وأشار فارينلوي، إلى أنه لم ترد معلومات بعد عن وقوع ضحايا.





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