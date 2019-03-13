القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انهيار مدرسة من 3 طوابق في نيجيريا وأكثر من 100 شخص تحت الأنقاض

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، الأربعاء، بانهيار مدرسة من 3 طوابق في مدينة لاغوس ووجود أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض.

وأفادت صحيفة "ذا كابل" المحلية بأن الحادث وقع في نحو الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي. وأضافت الصحيفة أن الطابق الأرضي من المبنى يستخدم كمدرسة، وكان التلاميذ في فصولهم الدراسية وقت الحادث، وأن بعض الضحايا نقلوا إلى المستشفى.



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