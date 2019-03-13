وزير خارجية البحرين يسخر من "تناقضات" النظام القطري حول أسباب المقاطعة

سخر وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، الأربعاء، من "تناقضات" النظام القطري ومبرراته حول أسباب ودوافع الدول الأربع لمقاطعة الدوحة.



وقال وزير الخارجية البحريني، في تغريدة، اليوم الأربعاء، على "تويتر": "قطر كانت تقول في بداية أزمتها أن هدف دولنا الأربع هو التعدي على سيادتها.. ثم أتت بحكاية أخرى وهي كأس العالم، والآن الحكاية الجديدة هي احتلال قطر والسيطرة على الغاز".

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وتابع: "واضح أن حكاية كل يوم ما هي إلا مقاطع من حكايتي مع الزمان"‎، في إشارة إلى الأغنية الشهيرة للمطربة الجزائرية وردة (1939- 2012).

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية جراء دعمها وتمويلها المستمر للإرهاب.

ودأبت قطر من حينها على اختلاق مبررات وهمية تدافع بها عن نفسها أمام المجتمع الدولي كان أحدثها تصريحات وزير الطاقة والصناعة القطري السابق، عبدالله بن حمد العطية، أمس الأول بأن الرباعي العربي أراد حل مشكلة الغاز لديه من خلال احتلال قطر والسيطرة على أكبر حقل غاز هناك.