انت الان تتابع ماليزيا ونيوزيلندا تعلقان تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قررت هيئة الطيران المدني الماليزية تعليق تشغيل طائرة بوينج 737 ماكس 8 من وإلى ماليزيا، وتعليق مرورها عبر البلاد على الفور، ولحين صدور إشعار آخر، مؤكدة أنه لا يوجد أي تشغيل لهذه الطائرة من أي شركة طيران ماليزية. ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني أحمد نزار ذو الفقار، قوله إن الهيئة اتخذت هذه الإجراءات عقب تكرار حادثة تحطم هذا النوع من الطائرات في أقل من 5 أشهر. وأصدرت هيئة الطيران المدني في نيوزيلندا القرار ذاته.

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وتنضم ماليزيا ونيوزيلندا إلى دول أخرى؛ مثل سنغافورة والصين وإندونيسيا وأستراليا التي علقت تشغيل طائرة بوينج (737 ماكس 8)، بسبب حادثة تحطم الطائرة من الخطوط الجوية الإثيوبية (737 ماكس) في رحلتها إلى نيروبي من أديس أبابا، ما أسفر عن مصرع 157 راكبًا وطاقمها، يوم الأحد الماضي. يشار إلى أنه في يوم الأحد