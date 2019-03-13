انت الان تتابع إعلام بيونج يانج: موقفنا ثابت من تفكيك النووي كاملا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كيم جونج أون كوريا الشمالية

حثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أمريكا، اليوم الأربعاء، على عمل تدريجي وآني، مؤكدة موقف بلادها الثابت من التفكيك النووي الكامل. وذكر موقع "مياري" المخصص للدعاية لسياسات كوريا الشمالية في الخارج، أن مطالب بلاده التي طرحتها في محادثات قمة هانوي برفع العقوبات جزئيا مقابل تفكيك منشآت يونج بيونج النووية، هي إجراءات أكثر واقعية وأكثر خطوة نحو التفكيك النووي".قائلا: "رغم ذلك، نتيجة المحادثات الأخيرة تبين أنه لا يمكن كتابة تاريخ جديد في العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا ما لم يكن هناك رأي ذاتي وقرار صارم من قبل المسئولين الأمريكيين".

وحث الموقع، المسئولين الأمريكيين على المضي قدما نحو طريق كتابة تاريخ جديد في العلاقات بين البلدين يلبي تطلعات العالم نحو السلام والاستقرار بآرائهم الذاتية وشجاعتهم، بدون تأثرهم من ادعاءات الجماعة السياسية المعارضة، معبرا عن أن موقف بلاده الثابت هو التقدم نحو بناء نظام السلام المستدام والمتين في شبه