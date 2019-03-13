إعلام بيونج يانج: موقفنا ثابت من تفكيك النووي كاملا

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كيم جونج أون كوريا الشمالية
حثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أمريكا، اليوم الأربعاء، على عمل تدريجي وآني، مؤكدة موقف بلادها الثابت من التفكيك النووي الكامل. وذكر موقع "مياري" المخصص للدعاية لسياسات كوريا الشمالية في الخارج، أن مطالب بلاده التي طرحتها في محادثات قمة هانوي برفع العقوبات جزئيا مقابل تفكيك منشآت يونج بيونج النووية، هي إجراءات أكثر واقعية وأكثر خطوة نحو التفكيك النووي".قائلا: "رغم ذلك، نتيجة المحادثات الأخيرة تبين أنه لا يمكن كتابة تاريخ جديد في العلاقات بين كوريا الشمالية وأمريكا ما لم يكن هناك رأي ذاتي وقرار صارم من قبل المسئولين الأمريكيين".
وحث الموقع، المسئولين الأمريكيين على المضي قدما نحو طريق كتابة تاريخ جديد في العلاقات بين البلدين يلبي تطلعات العالم نحو السلام والاستقرار بآرائهم الذاتية وشجاعتهم، بدون تأثرهم من ادعاءات الجماعة السياسية المعارضة، معبرا عن أن موقف بلاده الثابت هو التقدم نحو بناء نظام السلام المستدام والمتين في شبه
وحث الموقع، المسئولين الأمريكيين على المضي قدما نحو طريق كتابة تاريخ جديد في العلاقات بين البلدين يلبي تطلعات العالم نحو السلام والاستقرار بآرائهم الذاتية وشجاعتهم، بدون تأثرهم من ادعاءات الجماعة السياسية المعارضة، معبرا عن أن موقف بلاده الثابت هو التقدم نحو بناء نظام السلام المستدام والمتين في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق التفكيك النووي.
يذكر أن كوريا الشمالية ظلت تؤكد إرادتها في تحقيق التفكيك النووي الكامل ابتداء من يوم 11 من مارس، بعد أن التزمت الصمت منذ انتهاء قمة هانوي التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، في نهاية فبراير الماضي، غير أنها انتهت بدون أي اتفاق.
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