مقتل 33 إرهابيا من جماعة بوكو حرام النيجيرية في حوض بحيرة تشاد

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قتل جيش النيجر، 33 إرهابيا، هم عناصر في جماعة بوكو حرام المتطرفة النيجرية خلال “عملية تمشيط واسعة” في منطقة بحيرة تشاد جنوب شرق البلاد، كما ذكرت وزارة الدفاع، في بيان.

وأوضح البيان، الذي تُلي في تلفزيون الدولة، أن التحركات الهجومية التي جرت هذا الثلاثاء في 12 مارس 2019، أتاحت إلحاق خسائر فادحة بالعدو.

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وأضاف البيان، أن آلية مدرعة للمتمردين النيجيريين دُمرت، موضحا أن آليتين ودراجتين ومدفع هاون 120 ملم، وعشر رشاشات إيه-كاي 47، وقذيفتي 60 ملم و3736 رصاصة من كل الأعيرة، قد استُعيدت من الإرهابيين”.

وجاء في البيان، أن هذا الهجوم بدأ منذ السبت في 9 مارس 2019، أي غداة هجوم عنيف لبوكو حرام قتل خلاله سبعة من عناصر الدرك قرب منطقة ديفا النيجرية، المجاورة لمعقل بوكو حرام شمال شرق نيجيريا.

وفي 16 فبراير، قتل سبعة جنود نيجيريين خلال هجوم لبوكو حرام على مواقعهم في قرية شتيما وانغو القريبة جدا من الحدود النيجرية.

وفي أواخر 2018، شن جيش النيجر هجوما بريا وجويا واسعا، تسبب في مقتل أكثر من 200 إرهابي في حوض بحيرة تشاد على مقربة من النيجر ونيجيريا وتشاد، وفقا لوزارة الدفاع.