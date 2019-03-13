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انهيار مبنى يضم مدرسة في لاجوس بنيجيريا

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع انهيار مبنى يضم مدرسة في لاجوس بنيجيريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال متحدث باسم وكالة الطوارئ في نيجيريا، إن مبنى يضم مدرسة انهار في العاصمة التجارية لاجوس، اليوم الأربعاء.

وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ إبراهيم فارينلوي، أنه لم ترد معلومات بعد عن وقوع ضحايا.

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