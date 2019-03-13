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وزير الإعلام اليمني يدعو لتحرك دولي لوقف الجرائم الحوثية بحق قبائل حجور

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع وزير الإعلام اليمني يدعو لتحرك دولي لوقف الجرائم الحوثية بحق قبائل حجور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

دعا وزير الإعلام اليمني، اليوم، إلى تحرك دولي، لوقف الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية، بحق قبائل حجور، التي اعتبرها الوزير “منطقة منكوبة”.

وشدد الوزير اليمني، على ضرورة إجراء تحقيق دولي، بشكل عاجل، في جرائم الحوثيين بحجور، وإيصال المساعدات الإنسانية، مستغربا في الوقت ذاته، الصمت الدولي تجاه جرائم الحوثيين في عموم اليمن.

 

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