محنة بوينج ماكس.. لبنان تقرر طائراتها من الهبوط أو التحليق

قررت سلطة الطيران المدني في لبنان منع طائرات بوينغ ماكس 737 من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاربعاء.
وذكرت الوكالة أن المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت محمد شهاب الدين أصدر تعميما يمنع بموجبه طائرات "بوينج 737 ماكس" من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي أو التحليق في الأجواء اللبنانية.
وكانت سلطات الطيران المدني في العديد من الدول قررت منع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 من التحليق في أجوائها بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه.
يذكر أن الطائرة تحطمت يوم الاحد الماضي بعد دقائق من إقلاعها، وقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا.
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