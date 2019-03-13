شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الإثيوبية: نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الخارج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أديس أبابا)

كشف متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم (الأربعاء) أن الصندوقين الأسودين لطائرة الشركة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما؛ لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك.

وأضاف «لا إمكانات هنا لذا سينقل الصندوقان الأسودان إلى مكان آخر للفحص».

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وأودت الحادثة يوم الأحد بحياة كل من كانوا على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 ماكس وعددهم 157 شخصا.

وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع الحطام على بعد 60 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأول (الاثنين).

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية لقناة (سي.إن.إن) اليوم إنه بدلا من إرسال الصندوقين الأسودين إلى الولايات المتحدة فإن من الممكن نقلهما إلى «دولة أقرب في أوروبا».