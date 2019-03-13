شكرا لقرائتكم الشرعية اليمنية: عقاب جماعي حوثي ضد قبائل حجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأربعاء، إن ميليشيات الحوثي تسببت في تشريد أكثر من 4 آلاف أسرة في كشر.

وأضاف في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من المختطفين المفرج عنهم من معتقلات الحوثي، أن الانقلابيين مارسوا العقاب الجماعي ضد قبائل حجور، لافتا إلى أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

ودعا الإرياني الهيئات والمنظمات الدولية لوقف مجازر ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تجاه قبائل حجور.

وحمّل وزير الإعلام اليمني، الحوثيين مسؤولية حياة المختطفين لديها من أبناء حجور، معربا عن استغرابه من الصمت الدولي تجاه جرائم الحوثيين في حجور.

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وقال الإرياني إن الميليشيات الحوثية حولت المناطق التي أجبرت على الانسحاب منها إلى حقول ألغام.

كما تحدث في المؤتمر الصحافي أحد الذين تعرضوا للاختطاف عن الفظائع التي تعرض لها وأسرته والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحقه.

من جهتها، أكدت رابطة أمهات المختطفين أن 120 مختطفا ماتوا تحت التعذيب في سجون الحوثي، مناشدة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للإفراج عن اليمنيين.

كما أدلت إحدى المختطفات المفرج عنها من سجون الحوثي بشهادتها، مؤكدة "خرجنا إلى مناطق الشرعية بعد تهديدنا بالتصفية".