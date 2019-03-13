شكرا لقرائتكم الإمارات تأسف لإدراجها ضمن القائمة غير المتعاونة ضريبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت #الإمارات عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج الدولة على قائمة الأنظمة غير المتعاونة ضريبيا.

وأضافت الإمارات، في بيان رسمي نُشر على وكالة الأنباء الإماراتية، أن قرار #الاتحاد_الأوروبي جاء رغم التعاون الأخير بين الطرفين، وجهود الإمارات المستمرة لتحقيق المطالب الأوروبية المتعلقة بالضرائب.

كما أكدت أبوظبي حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

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من جهته، ذكر رئيس #اتحاد_المصارف_الإماراتية عبدالعزيز الغرير، أن قرار الاتحاد الأوروبي يرجع إلى ضعف التواصل بين الطرفين.

وتابع: "أنا على يقين من أن هذا الأمر سيتم حله في المستقبل القريب".

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبي تبنت، أمس الثلاثاء، #قائمة_سوداء موسعة للملاذات الضريبية، أضافت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة ومناطق تابعة لبريطانيا وهولندا في تعديل زاد عدد الولايات القضائية المدرجة على القائمة إلى ثلاثة أمثال.