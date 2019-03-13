شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إفريقية النواب يقدم واجب العزاء فى ضحايا الطائرة الإثيوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ممثلاً للبرلمان المصرى، اليوم الأربعاء بزيارة سفارتي إثيوبيا وكينيا بالقاهرة، لتقديم واجب العزاء فى ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة. ورافق "رئيس أفريقية البرلمان"، كل من النواب، مى محمود، عضو اللجنة، ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالبرلمان الإفريقي، والنائبة مني منير، والنائبة إيفلين متي، لتقديم واجب العزاء، للسفير، دينا مفتي، سفير إثيوبيا بالقاهرة، ثم توجه الوفد البرلمانى، إلى مقر السفارة الكينية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء إلى السفير، أوتيانو جوف ماكووينجا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إفريقية النواب يقدم واجب العزاء فى ضحايا الطائرة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.