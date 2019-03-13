شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" توافق على 9 اقتراحات برغبة لتأهيل وتطوير الطرق والمزلقانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على 9 اقتراحات برغبة متعلقة بتأهيل ورصف طرق وإنشاء وتطوير مزلقانات، وذلك بعد موافقة ممثلى الحكومة.

وتضمنت الاقتراحات برغبة التى تم الموافقة عليها، اقتراح مقدم من النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن إعادة تأهيل ورصف الطريق الزراعى أسيوط / سوهاج بطول 100 كيلو متر - محافظة سوهاج، واقتراح بشأن سرعة الانتهاء من تطوير مزلقان قريتى شبلنجة، ميت السباع واستكمال السور – مدينة بنها – محافظة القليوبية، واقتراح برغبة بشأن إحلال وتجديد وتوسعة الكبارى بمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، واقتراح بشأن البدء فى تنفيذ تطوير محطة السكة الحديد بقرية ميت السباع – مركز بنها – محافظة القليوبية، واقتراح بشأن إعادة رصف وتوسعة طريق (دمنهور – إدكو) وكذلك طريق حسن باشا مع أهمية ربط طريق دمنهور بالطريق الدولى الساحلى – محافظة البحيرة، واقتراح بشأن الموافقة على استكمال رصف بعض الطرق بمركز المحمودية – محافظة البحيرة.

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كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة بشأن سرعة صيانة السلالم الخاصة بكوبرى السادس من أكتوبر لتسهيل عبور المشاة بالمناطق وخاصة أعلى نهر النيل بين منطقتى الزمالك وماسبيرو – محافظة القاهرة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إدراج طريق الحامول – بلطيم ضمن الخطة وذلك لعمل ازدواج للطريق والموافقة على رصف وتكملة رصف طريق الحامول – علام – كوبرى 7 – محافظة كفر الشيخ، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبرى علوى على النيل يربط بين جزيرة نزلة باقورة وقرية نزلة باقور بمركز أبو تيج – محافظة أسيوط.

وحفظت لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مزلقان على خط السكة الحديد لمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة بشأن مد خط مترو الانفاق من شارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين حتى شارع السودان أمام جراج الحى – محافظة الجيزة.

وشهد الاجتماع تأجيل الاقتراح برغبة بشأن توفير الاعتمادات المالية المخصصة لرصف طريق ايتاى البارود – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء كوبرى مشاة على الطريق الساحلى فى منطقة الكيلو (22) منطقة جهينة أمام محطة بنزين موبيل – محافظة الإسكندرية.