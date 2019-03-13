"اقتراحات البرلمان" توصى بسرعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف المتعثرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، الحكومة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتعثرة والمتوقفة، وسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة الخاصة بمشروعات المياه والصرف الصحى. وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على اقتراح برغبة بشأن إدراج مجلس قروى مشطا، وقرى مجلس قروى سلامون ضمن خطة الصرف الصحى – مركز طما – محافظة سوهاج. Advertisements فيما أجلت اللجنة اقتراح برغبة بشأن سرعة تشغيل المرحلة الثانية من مرشح مياه قرية السكساكة – مركز طما – محافظة سوهاج. وأوضح ممثلو محافظة سوهاج وشركة مياه سوهاج أن المشكلة تتمثل فى توفير الاعتمادات المالية، وفى حالة توفر التمويل سيتم التنفيذ على الفور. وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رشدى همام، بشأن تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز جرجا – محافظة سوهاج، لمدة شهر لحين تحديد المواعيد الخاصة بالتنفيذ.

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