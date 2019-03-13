شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عقيل: يجب مسائلة الدول الداعمة للإرهاب قبل مساءلة الدول التى تكتوى بناره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب" على هامش مشاركة ماعت في فعاليات الدورة 40 لأعمال مجلس حقوق الإنسان.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية بحسب بيان صادر عن المؤسسة، للدكتور أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أكد فيها أن المواطن العربي هو الذي يدفع ثمن الإرهاب والنزاعات المسلحة.

واستعرض عقيل بعض المؤشرات الهامة التي تؤكد حجم خطر الإرهاب على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل الفتاوى الاقتصادية داخل التنظيمات الإرهابية والتي تجيز تمويل هذه المنظمات من السرقة والاحتيال وتجارة الأعضاء والرقيق.

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وأدان عقيل في كلمته الدول التي تمنح الملاذ الآمن ومنابر الإعلام للتنظيمات الإرهابية، كما تستضيف على أراضيها العقول المدبرة للمنظمات الإرهابية.

واستعرض عقيل مجموعة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب تدخلات مجموعة من الدول كتركيا وقطر وإيران والقوات الاحتلال الإسرائيلية.

واختتم عقيل كلمته برسالة موجهة إلى المجتمع الدولي مفادها "الأولى مساءلة الدول التي تخلق الإرهاب وتدعمه قبل مساءلة الدول التي تكتوى بنار الإرهاب".