كامل الوزير: تطوير السكة الحديد بحاجة إلى مساعدة المصريين

كتب: توفيق شعبان
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنّه بحاجة لمساعدة المصريين، في الالتزام ونظافة استخدام المحطات وقطع تذاكر ركوب القطارات، وكذلك المحافظة على المرفق الحيوي، الذي يقل ملايين الركاب يوميا.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ هناك استراتيجية لتطوير منظومة السكة الحديد من كل جوانبها، وأنّ خطة تطوير السكة الحديد تشمل تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتحديث القضبان وتجديد المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.
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