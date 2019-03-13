كتب سيد الخلفاوى
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بتكثيف أعمال التطوير بكل الأماكن، وكذلك تطوير مداخل ومخارج استاد القاهرة الدولى، خاصة أنه سيشهد حفل الافتتاح والختام، بالإضافة إلى استضافه العاصمة مباريات مجموعتين فى البطولة.
وأضاف محافظ القاهرة، خلال رئاسته للمجلس التنفيذى المنعقد اليوم بديوان المحافظة، أن هناك شركة تقدمت بعرض للمحافظة لإنشاء دورات مياه عمومية فى الميادين والشوارع الرئيسية، وتمت الموافقة على العرض.
وأشار المحافظ أن العاصمة تعمل على الظهور بشكل...
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: التعاقد على إنشاء دورات مياه بالشوارع استعدادا لأمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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