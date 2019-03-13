مهران: هل تخضع الموظفات في الجهات الحكومية لتحليل المخدرات.. والتضامن 27% من المصريات يتعاطين المخدرات

كتب: أحمد أبوعقيل



طالب أحمد مهران أستاذ القانون العام و مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالقضاء العالي، وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي بضرورة الكشف على الموظفات اللتين يتعاطين الحشيش قائلا:" بالنسبة للموظفات الستات اللي بتشرب حشيش هل سيتم عرضهن على الطبيب وإجراء تحليل مخدرات وفصل من يثبت تعاطيها الحشيش ولا مش هينفع علشان احنا مجتمع شرقي متدين وميصحش نحلل للستات وعيب وكده".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه في وقت سابق بضرورة التوسع بقانون الخدمة المدنية، بما فيها إجراء تحاليل تعاطي المخدرات بشكل دورى على الموظفين.

وأضاف بأنه في حال اكتشاف تعاطي أي موظف للمخدرات سيتم إعطاؤه فرصة واحدة له حتى يتوقف عن المخدرات، وإذا لم يتوقف عنها سيتم فصله، كما سيتم تغيير لوائح هذا القانون لتتضمن نصوصًا مماثلة لقانون الخدمة المدنية والذى يستوجب إجراء تحاليل المخدرات للعاملين بالقطاع.

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وفتحت قضية تعاطي السائق المتسبب في حادث قطار رمسيس للمخدرات ووقفة عن العمل لمدة 6 أشهر الباب وقرعت جرس الخطر أمام المجتمع وأجهزت الدولة.

وكانت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى قد كشفت في وقت سابق أن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطون المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطي المخدرات انخفض إلى 10 و11 عام، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام والديهم داخل المنزل.

أفاد تقرير صدر في 2016 أن ثلث متعاطي المخدرات على المستوى العالمي، هن من النساء والفتيات، بينما تمثل النساء خمس متلقي العلاج من الادمان. كما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي ربع مليار شخص قد استخدموا المخدرات في عام 2015، كان من بينهم نحو 29.5 مليون عانوا من اضطرابات استخدام المخدرات.



سجل التقرير الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2016، أن أعداد النساء المرتهنات للمخدرات على الصعيد العالمي بلغت 6.3 ملايين بالنسبة لـ”الأمفيتامينات (عقاقير مخدرة) و 4.7 ملايين للمؤثرات الأفيونية و2.1 مليون للكوكايين على الصعيد العالمي، دون أن يورد إحصاءات حديثة. كما أن عدد المتعاطيات بالحقن بلغ 3.8 مليون امرأة، وهو ما يمثل نسبة 0.11 بالمائة من عدد الإناث في العالم.

