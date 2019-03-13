"الطيران": منع عبور أو هبوط طائرات بوينج "ماكس" بالأجواء المصرية

كتب- طه عبيد:
قررت سلطة الطيران المدني، منع عبور وهبوط وإقلاع طائرات من طراز البوينج (B737 /Max)، في الأجواء والمطارات المصرية.
وأصدرت السلطة، إعلان سلامة على جميع دول العالم، كقرار احترازي لصالح سلامة الركاب والطيران المدني، عقب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجوية الأثيوبية يوم ١٠ مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.
وقالت السلطة، في بيان رسمي: "جاري عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة و وكالات السلامة المعنية".
جدير بالذكر أن شركه مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز...
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