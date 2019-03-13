الطيران المدني تمنع عبور طائرات بوينج B737 /Max بالأجواء والمطارات المصرية

كتبت ــ رحاب نبيل

اتخذت سلطة الطيران المدنى المصرى قراراً احترازياً لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور و هبوط وإقلاع طائرات البوينج (B737 /Max) فى الأجواء و المطارات المصرية، حيث تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجويه الإثيوبية يوم 10 مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن .

وقالت وزارة الطيران المدني في بيان صحفي صباح اليوم الأربعاء، إنه جارى عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية.

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