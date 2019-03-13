محافظ القاهرة: العاصمة بها 1500 حضانة غير مرخصة

كتب: سيد الخلفاوى
كلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء برصد الحضانات غير المرخصة فى القاهرة، على أن يتم تسليم الملف الذى يضم إجمالى الحضانات فى منتصف مارس الجارى.
وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذى، المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أن إجمالى الحضانات التى تم رصدها حتى الآن يصل إلى 1500 حضانة، لافتًا إلى ضرورة التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.
وحضر اجتماع المجلس التنفيذى نواب المحافظ، ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء.
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