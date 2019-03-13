كوريا الشمالية: التفكيك النووي مشروط برفع العقوبات

24- إمارات حثت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية على عمل تدريجي وآني، معلنة أن موقف بلادها من قضية التفكيك النووي ثابت. ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أكد موقع "مياري" المخصص للدعاية لسياسات كوريا الشمالية في الخارج اليوم الأربعاء في مقال تحت عنوان "لا يمكن كتابة تاريخ جديد في العلاقات الكورية الشمالية والأمريكية ما لم تملك الدولتان آراء ذاتية"، على أن مطالب بلاده التي طرحتها في محادثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية الثانية برفع العقوبات جزئياً مقابل تفكيك منشآت يونغبيونغ النووية، هي...

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