مصير حالات التظلم والممتنعين عن السداد بقانون التصالح بمخالفات البناء

كتبت إيمان على

حدد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا عليه، حالات ومصير الممتنعين عن التصالح ومن يرفض طلبات تصالحهم.

ويرصد "اليوم السابع " تلك الحالات:

نص القانون على أن من يمتنع عن دفع قيمة التصالح خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب تستكمل الإجراءات التنفيذية اللازمة ضده أما الرفض ..فأنه يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به.

تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية...