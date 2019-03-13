الرئيس عون أكد ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات

أكد الرئيس ميشال عون أمام وفد من الهيئة التنفيذية للمرشدية العامة للسجون ان "موضوع السجون سيكون جزءا اساسياً من الملف القضائي الذي سيُبحث بكل تفاصيله في المؤتمر القضائي الذي سيعقد في قصر بعبدا".
وأكد"ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات، كما ضرورة وقف التجاوزات".
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