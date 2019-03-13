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الرئيس عون أكد ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات

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أكد الرئيس ميشال عون أمام وفد من الهيئة التنفيذية للمرشدية العامة للسجون ان "موضوع السجون سيكون جزءا اساسياً من الملف القضائي الذي سيُبحث بكل تفاصيله في المؤتمر القضائي الذي سيعقد في قصر بعبدا".

وأكد"ضرورة تحرير القضاء من التبعية السياسية والتدخلات، كما ضرورة وقف التجاوزات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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