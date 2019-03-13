وسائل إعلام: انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس بنيجيريا

أفادت وسائل إعلام عن انهيار مبنى يضم مدرسة من ثلاثة طوابق في لاغوس كبرى مدن نيجيريا. وعرضت وسائل إعلام نيجيرية مشاهد للمبنى المنهار في أحد ضواحي مدينة لاغوس، فيما وصلت سيارات الإسعاف لإنقاذ الأطفال الذين كانوا داخل المدرسة. ولم يتم ذكر ما إذا كان هناك ضحايا نتيجة سقوط المبنى.

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