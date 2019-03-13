النشرة: الجيش السوري يرد على المسلحين بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن وحدات الجيش السوري واصلت الرد على خروقات المسلحين على طول خط خفض التصعيد واستهدفت تحركاتهم في محيط بلدات معر حرمة الخوين والزرزور والتمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد ان حاولوا التسلل باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في المنطقة وتعاملت معهم بضربات مدفعية وصاروخية مكثفة ودقيقة ما اسفر عن القضاء على عدد منهم وتدمير عتاد وأسلحة كانت بحوزتهم.

كما استهدف الجيش مواقع المسلحين بالمدفعية الثقيلة في مدينة قلعة المضيق وقرى الشريعة والحويز والكركات والشريعة بريف حماة الغربي.

وياتي ذلك فيما واصلت المجموعات المسلحة خرق اتفاق وقف التصعيد واستهدفت مواقع الجيش السوري في قرى الشيخ عيسى و حربل و أم حوش والحصية بريف محافظة حلب الشمالي.