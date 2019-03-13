المدير التنفيذي للخطوط الإثيوبية يطالب بوقف جميع طائرات بوينغ 737 ماكس

طالب المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، تويلدي جيبرميريام، بوقف العمل بكل طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" لحين معرفة أسباب حادث سقوط الطائرة الإثيوبية قبل أيام، ومقتل 157 راكبا كانوا على متنها.

وخلال لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضح أن "سبب الحادث مازال غير واضحا لكنني أعتقد أنه يجب وقف العمل بكل طائرات "بوينغ 737 ماكس" حول العالم، بسبب تشابه الحادث مع رحلة طائرة ليون أير التي سقطت عقب دقائق من إقلاعها من العاصمة الإندونسية في تشرين الأول".

وكانت عدة دول، من بينها، لبنان وإثيوبيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وعمان وسنغافورة والمغرب وغيرها، اتخذت قرارا مشابها، بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس"، ومقتل 157 شخصا، كانوا على متنها.