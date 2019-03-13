النشرة: المسلحون بريف اللاذقية يقصفون الاحياء السكنية بمدينة اللاذقية

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "المجموعات المسلحة المتواجدة بريف اللاذقية الشمالي قصفت الاحياء السكنية بمدينة اللاذقية بصاروخي غراد حيث سقط احدهما على بناء سكني فارغ واسفر عن جريح واضرار كبيرة بالبناء والاخر سقط بساحة غير مأهولة واسفر عن اضرار مادية.".
وسارعت فرق الاطفاء والاسعاف الى المواقع المستهدفة بالتزامن مع رد مباشر من مدفعية الجيش السوري على مواقع الاطلاق.
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