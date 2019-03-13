أردوغان لنتانياهو: عد إلى رشدك فأنت قاتل الأطفال الظالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أنني أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عد إلى رشدك، فأنت الظالم الذي يقتل الأطفال الفلسطينيين وهم بعمر السبع سنوات"، مشيراً إلى أنه "لن يستطيع أحد أن يُنسينا قضية القدس، ما دامت هذه الأمة قائمة على قدميها".

وخلال احتفال في مدينة قرقلر ايلي في الجزء الأوروبي من تركيا بأقصى شمال غرب البلاد، لفت إلى أنه "فيما يتعلق بالهجوم على المسجد الأقصى، سيجدوننا أمامهم في كل هجوم يتعرض له مسجدنا المبارك، ولن نلتزم الصمت مع شعبنا حتى لو صمت الجميع"، مشدداً على "أننا سنواصل نضالنا من أجل الدفاع عن القدس حتى نفسنا الأخير، بما يليق بمكانتها لدى العالم الاسلامي".

وأوضح أردوغان "أنني أصدرت توجيهاتي إلى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الذي يواصل مداولاته مع المجتمع الدولي بشأن قضية القدس"، معتبراً "أننا لن نرضى بتدنيس المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالأحذية، مثلما لن نتجاهل قلة الاحترام للآذان".

ولفت الرئيس التركي إلى "أننا لم نظلم أي يهودي ولم نعتد على أي كنيس في تركيا، فلا تستفزونا لأننا نربأ بأنفسنا عن مثل هذه الممارسات، كما أننا سنحاسبكم أمام المجتمع الدولي".