وزير يمني دعا لوقف مجازر "أنصار الله" تجاه قبائل حجور: هي تتلقى تعليماتها من إيران

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أنّ "حركة "أنصار الله" تسبّبت في تشريد أكثر من 4 آلاف أسرة في كشر"، داعيًا الهيئات والمنظمات الدولية إلى "وقف مجازر "أنصار الله" المدعومة إيرانيًّا تجاه قبائل حجور".

ولفت في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من المختطفين المفرج عنهم من معتقلات الحركة، إلى أنّ "الانقلابيين مارسوا العقاب الجماعي ضدّ قبائل حجور، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم"، محمّلًا "أنصار الله"، "مسؤولية حياة المختطفين لديها من أبناء حجور".

وشدّد الإرياني على أنّ "الحركة تتلقّى تعليماتها من إيران ولا تمتلك قرارها، وهي حوّلت المناطق الّتي أُجبرت على الانسحاب منها إلى حقول ألغام".