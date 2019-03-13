كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أنّ "حركة "أنصار الله" تسبّبت في تشريد أكثر من 4 آلاف أسرة في كشر"، داعيًا الهيئات والمنظمات الدولية إلى "وقف مجازر "أنصار الله" المدعومة إيرانيًّا تجاه قبائل حجور".
ولفت في مؤتمر صحافي شارك فيه عدد من المختطفين المفرج عنهم من معتقلات الحركة، إلى أنّ "الانقلابيين مارسوا العقاب الجماعي ضدّ قبائل حجور، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم"، محمّلًا "أنصار الله"، "مسؤولية حياة المختطفين لديها من أبناء حجور".
وشدّد الإرياني على أنّ "الحركة تتلقّى تعليماتها من إيران ولا تمتلك قرارها، وهي حوّلت المناطق الّتي أُجبرت على الانسحاب منها إلى حقول ألغام".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير يمني دعا لوقف مجازر "أنصار الله" تجاه قبائل حجور: هي تتلقى تعليماتها من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.