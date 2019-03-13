قائد بالحرس الثوري الإيراني: مستعدون للرد على المعتدين ومن يهدد شعبنا سيندم

أكّد قائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء غلام علي رشيد، أنّ "إیران لن تبادر للحرب ضدّ أحد، لكنّها مستعدّة للردّ على المعتدين"، مشدّدًا على أنّ "من يهدّد الشعب الإيراني سيندم".
وركّز في كلمة له في حشد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة في مناورات "إلى بيت المقدس" للقوة الجو-فضائية الجارية في المنطقة العامة في هرمزكان، على "أنّنا نأمل ألّا يضطرنا المعتدون لنجعلهم يدركون هذه القضية عمليًّا وعبر تكبيدهم أثمانًا باهظة".
ولفت اللواء رشيد إلى "عداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشعب الإيراني"، موضحًا أنّ "ترامب وفي ظلّ التحريض من قبل الكيان الصهيوني والسعودية من قوة إيران الإقليمية، قد شعر بالقلق وتصوّر بانّه بفرضه الحظر عليها، يمكنه خفض نفوذها بالمنطقة"، سائلًا: "ألا يدلّ ما يجري في العراق وسوريا ولبنان والمنطقة عامة، على خطأ حسابات ترامب ومحرّضيه؟".
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