أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، ان الصندوقين الأسودين لطائرة الشركة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك. أضاف:"لا إمكانيات هنا لذا سينقل الصندوقان الأسودان إلى مكان آخر للفحص".
وأودى الحادث يوم الأحد بحياة كل من كانوا على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 ماكس وعددهم 157 شخصا.
وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع الحطام على بعد 60 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الاثيوبية:نقل الصندوقين الاسودين إلى خارج البلاد لفحصهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.