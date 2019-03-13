الخطوط الجوية الاثيوبية:نقل الصندوقين الاسودين إلى خارج البلاد لفحصهما

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، ان الصندوقين الأسودين لطائرة الشركة المنكوبة سيرسلان إلى الخارج لفحصهما لأن البلاد لا تملك القدرة على ذلك. أضاف:"لا إمكانيات هنا لذا سينقل الصندوقان الأسودان إلى مكان آخر للفحص".

وأودى الحادث يوم الأحد بحياة كل من كانوا على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737 ماكس وعددهم 157 شخصا.

وجرى انتشال الصندوقين الأسودين من موقع الحطام على بعد 60 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين.